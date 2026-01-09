weather schneeregen
  Sturmtief „Elli": „Wie ein normaler Montag": So überraschend verlief der Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt

Sturmtief „Elli“ „Wie ein normaler Montag“: So überraschend verlief der Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt

Schnee, Wind und Eis haben Sachsen-Anhalt am Freitag in Weiß gehüllt. Auf Straßen und Schienen sorgte das Wetter teils für starke Beeinträchtigungen. Für Pannenhelfer verlief der Tag allerdings anders als erwartet. Welche Folgen der Schneesturm im Land hatte.

Von Max Hunger und Anne Holzki 09.01.2026, 17:30
Wintereinbruch im Mansfeld-Südharz: Der Winterdienst in Burgsdorf schafft Platz für den Verkehr.
Wintereinbruch im Mansfeld-Südharz: Der Winterdienst in Burgsdorf schafft Platz für den Verkehr. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Halle/MZ - Stürmisches Schneewetter hat in Sachsen-Anhalt am Freitag für Beeinträchtigungen auf Straßen, Schienen und in Schulen gesorgt – schwere Folgen blieben allerdings aus. Vor allem in der ersten Tageshälfte kam es durch Glätte auf Autobahnen und Bundesstraßen zu Unfällen und Staus.