Schnee, Wind und Eis haben Sachsen-Anhalt am Freitag in Weiß gehüllt. Auf Straßen und Schienen sorgte das Wetter teils für starke Beeinträchtigungen. Für Pannenhelfer verlief der Tag allerdings anders als erwartet. Welche Folgen der Schneesturm im Land hatte.

„Wie ein normaler Montag“: So überraschend verlief der Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt

Wintereinbruch im Mansfeld-Südharz: Der Winterdienst in Burgsdorf schafft Platz für den Verkehr.

Halle/MZ - Stürmisches Schneewetter hat in Sachsen-Anhalt am Freitag für Beeinträchtigungen auf Straßen, Schienen und in Schulen gesorgt – schwere Folgen blieben allerdings aus. Vor allem in der ersten Tageshälfte kam es durch Glätte auf Autobahnen und Bundesstraßen zu Unfällen und Staus.