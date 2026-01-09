Trifft Wintertief „Elli“ die Stadt Halle und die Umgebung mit voller Wucht? Wie viel Schnee fällt wirklich? Wie gefährlich wird die „Eisphase“? Während der Morgen des Winter-Freitags in der Stadt trotz einiger Einschränkungen auf den Straßen ruhig verlief, gibt es am Nachmittag bei einsetzendem Regen eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Glättegefahr.

Mit Video: Erst ganz viel Schnee, jetzt regnet es - so winterlich ist der Freitag in Halle wirklich

Als andere als Winteridyll: Die erste Schneefront hat am frühen Freitagmorgen Halle erreicht. Auf der A143 sind Lkw liegen geblieben. Auch die B80 war betroffen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Warnungen waren deutlich: Viel Schnee, dann womöglich Eisregen, dann wieder Schnee und klirrende Kälte. Das alles sollen Halle und Umgebung am Freitag erleben. Aber wird es wirklich so wild wie erwartet? Wir halten Sie hier am Winter-Freitag auf dem Laufenden und schildern Ihnen von frühmorgens bis in den Abend hinein die Eindrücke aus der Stadt.