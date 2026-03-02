Ein ganzer Straßenzug verschwand einst durch Abriss. Wie sich das Bild der Straße damit verändert hat.

Kneipe, Bäcker, Milchladen, Abriss: Was Bilder über die Geraer Straße in Zeitz verraten

Hinter dem Geländer ist das Haus Geraer Straße 35 zu sehen. Hier gab es eine Milchhandlung, an die sich noch Zeitzer erinnern. 2006 wurde das zur Ruine gesunkene und teileingestürzte Gebäude abgerissen.

Obwohl es sie längst nicht mehr gibt, werden ganze Straßenzüge auf einmal wieder lebendig, sobald Matthias Jonack zu erzählen beginnt. Wo heute der Netto-Discounter in der Geraer Straße das Bild bestimmt, erstreckte sich einst zwischen Kaltefeld und oberer Richard-Leißling-Straße eine geschlossene Häuserzeile. Sie gehörte zugleich zur frühen Bebauung der Geraer Straße.