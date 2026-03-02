Geschichten aus einer Zeitzer Straße Kneipe, Bäcker, Milchladen, Abriss: Was Bilder über die Geraer Straße in Zeitz verraten
Ein ganzer Straßenzug verschwand einst durch Abriss. Wie sich das Bild der Straße damit verändert hat.
02.03.2026, 19:00
Obwohl es sie längst nicht mehr gibt, werden ganze Straßenzüge auf einmal wieder lebendig, sobald Matthias Jonack zu erzählen beginnt. Wo heute der Netto-Discounter in der Geraer Straße das Bild bestimmt, erstreckte sich einst zwischen Kaltefeld und oberer Richard-Leißling-Straße eine geschlossene Häuserzeile. Sie gehörte zugleich zur frühen Bebauung der Geraer Straße.