Aktuell ist die A38 zwischen Leuna und Bad Lauchstädt in Richtung einspurig. Die Abfahrten Merseburg-Süd und -Nord sind kurzfristig gesperrt. Es ist nur die Vorbereitung für eine weitaus größere Baumaßnahme in der Gegenrichtung.

A38 Großbaustelle zwischen Bad Lauchstädt und Leuna geplant – erste Arbeiten in der Gegenrichtung

Merseburg/MZ. - Die nächste große Baustelle auf der A38 wirft schon jetzt ihre Schatten voraus und wird Monate dauern. Aktuell hat die Autobahn GmbH die Strecke in Richtung Göttingen zwischen Leuna und Bad Lauchstädt eingeschränkt.

Einspurig verläuft der Verkehr auf diesem Stück. Am Montag und auch noch am Dienstag ist die Abfahrt Merseburg-Süd von 8 bis 18 Uhr gesperrt, am Mittwoch dann die Abfahrt Merseburg-Nord im gleichen Zeitraum.

71,3 Millionen Euro wird in die Fahrbahnsanierung der A 38 gesteckt.

Auf der Strecke werden vorbereitende Maßnahmen für eine weitere Großbaustelle in diesem Jahr durchgeführt. Die Abfahrten Merseburg-Süd und -Nord sollen daher ertüchtigt werden, damit sie der Verkehrsbelastung standhalten. Die eigentliche Baustelle soll bald jedoch in Richtung Leipzig auf der A38 entstehen.

Laut Sprecherin Theresa Looke wird auf einer Strecke von zehn Kilometern die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bad Lauchstädt und Leuna erneuert. „Zusätzlich werden zahlreiche Bauwerke instandgesetzt, darunter sieben Autobahnbrücken, sieben Überführungsbauwerke sowie eine Blendschutzwand“, so die Sprecherin weiter.

Die Autobahn GmbH plant für die Baumaßnahme Kosten in Höhe von 71,3 Millionen Euro ein.