Das zweiter DDR-Buffet des Hotels „Stadt Köthen“ war superschnell ausverkauft gewesen. Der nächste Termin steht bereits fest. Ein Besuch lässt erahnen, warum das Angebot so gefragt ist. Sogar bei Gästen aus dem „Westen“.

Mit Pionier-Halstuch, Broiler und Grüner Wiese - Was Besucher am DDR-Buffet im „Stadt Köthen“ gefällt

Köthen/MZ. - Selbst wenn sie das nicht beabsichtigt hätten: Ulrich Nebelung und Rainer Jennert fallen auf. Obwohl das Restaurant und die benachbarten Räume voll sind. Die beiden Männer, die um den Hals ein Pionierhalstuch tragen, werden auf ihr besonderes Accessoire sogar angesprochen. „Das sind Altbestände“, erklärt der Köthener Ulrich Nebelung. Die FDJ-Hemden, scherzen sie, passen leider nicht mehr. Doch nun, drängeln sie, hätten sie erstmal Hunger.