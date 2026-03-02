Diskussion um Lifestyle Forscher aus Halle: „Deshalb stimmt Ihre Teilzeit-These nicht, Herr Merz“
Wissenschaftler aus Halle erklären, warum viele Menschen gar nicht anders können, als in Teilzeit zu arbeiten. Warum Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen ohne verkürztes Arbeiten nicht geht und wie gering die angeblich hohe Quote der Lifestyle-Teilzeit tatsächlich ist.
02.03.2026, 13:56
Halle (Saale)/MZ. - Die Wissenschaftler des Instituts für Sozialforschung Halle sind gelinde gesagt irritiert über die letzten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Thema Teilzeitarbeit. „Mich machen solche Aussagen wütend, denn es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand in Teilzeit arbeitet“, sagt Diplomsoziologin Sabine Böttcher.