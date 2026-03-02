Diskussion um Lifestyle Forscher aus Halle: „Deshalb stimmt Ihre Teilzeit-These nicht, Herr Merz“

Wissenschaftler aus Halle erklären, warum viele Menschen gar nicht anders können, als in Teilzeit zu arbeiten. Warum Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen ohne verkürztes Arbeiten nicht geht und wie gering die angeblich hohe Quote der Lifestyle-Teilzeit tatsächlich ist.