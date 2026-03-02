weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Jugendvertretung für Dessau-Roßlau: Junge Themen in die Politik - Kommt nun doch eine Jugendvertretung für Dessau-Roßlau?

Jugendvertretung für Dessau-Roßlau Junge Themen in die Politik - Kommt nun doch eine Jugendvertretung für Dessau-Roßlau?

In Dessau-Roßlau gibt es noch keine Kinder- und Jugendvertretung. Wie Philipp Alsleben und Elena Apkhazava am Gropius-Gymnasium Interesse bei Schülern geweckt haben.

Von Leonie Beer 02.03.2026, 14:00
Am Walter-Gropius-Gymnasium haben Workshops zum Thema Kommunalpolitik und Jugendvertretung stattgefunden.
Am Walter-Gropius-Gymnasium haben Workshops zum Thema Kommunalpolitik und Jugendvertretung stattgefunden. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Ungläubig fragt Schülerin Maggie, warum es ein „Nervfaktor“ sein sollte, dass Jugendliche sich in die Stadtpolitik einbringen. Dessau-Roßlau habe einen hohen Altersdurchschnitt, auch im Stadtrat seien die meisten Mitglieder über 50, erklärt Elena Apkhazava. Sie und Philipp Alsleben haben am Freitag am Walter-Gropius-Gymnasium einen Workshop zu Kommunalpolitik und Jugendvertretungen gemacht.