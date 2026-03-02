Auch vor 100 Jahren streikt die Uhr am Wittenberger Bahnhof. Ein Findling wird zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs bewegt und eine Glashütte muss schließen.

Der damals „neue Bahnhof“ von Wittenberg auf einer Postkarte um die Zeit des Ersten Weltkriegs, gut sichtbar ist die Uhr oben am Empfangsgebäude. Im Februar 1926 streikten die Uhren der Bahn – das soll auch heute noch vorkommen.

Wittenberg/MZ. - Sein 25-jähriges Bestehen feierte der „Autopalast Adolf Richter“ am 2. Februar 1926 in Wittenberg. Im Jahr 1901 „begann Herr Schlossermeister Adolf Richter in der Mittelstr. 16 einen selbstständigen Gewerbebetrieb, der vorerst nur Bau- und Kunstschlosserei umfaßte, in kleinstem Umfange“, so das Wittenberger Tageblatt in einer kleinen Firmengeschichte. Ab 1906 wurde allmählich zur Automobilbranche übergegangen. „Heute werden jährlich über 100 Autos aller Systeme in der im Jahre 1920 bezogenen neuen Automobilwerkstatt in der Lutherstraße 13 repariert.“