Vor 100 Jahren Charlie Chaplin wird in Gräfenhainichen beim Schwarzfahren erwischt
Auch vor 100 Jahren streikt die Uhr am Wittenberger Bahnhof. Ein Findling wird zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs bewegt und eine Glashütte muss schließen.
02.03.2026, 16:00
Wittenberg/MZ. - Sein 25-jähriges Bestehen feierte der „Autopalast Adolf Richter“ am 2. Februar 1926 in Wittenberg. Im Jahr 1901 „begann Herr Schlossermeister Adolf Richter in der Mittelstr. 16 einen selbstständigen Gewerbebetrieb, der vorerst nur Bau- und Kunstschlosserei umfaßte, in kleinstem Umfange“, so das Wittenberger Tageblatt in einer kleinen Firmengeschichte. Ab 1906 wurde allmählich zur Automobilbranche übergegangen. „Heute werden jährlich über 100 Autos aller Systeme in der im Jahre 1920 bezogenen neuen Automobilwerkstatt in der Lutherstraße 13 repariert.“