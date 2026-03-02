Mit dem Salonboot Amelie haben zwei Halloren bereits ein Schiff auf der Saale im Einsatz. Jetzt erweitern sie das Angebot mit einer 40 Jahre alten Fähre, die von der Havel kommt. Wo sie pendeln wird.

Im Hafen Trotha machten Steffen Kohlert (links) und Daniel Kroon das Salonboot Amelie fit für die Fahrt zum Giebichenstein.

Halle (Saale)/MZ. - Springt der Motor an? Ja. Der alte Diesel - eigentlich ein Lkw-Triebwerk - rüttelt und schüttelt sich. Die Amelie, das erste Salonboot auf der Saale, erwacht im Hafen Trotha aus dem Winterschlaf. Steffen Kohlert und Daniel Kroon, die beiden Schiffseigner, tuckern mit der alten Dame aus den 30er Jahren in Richtung Halle. „K&K“ haben indes eine spektakuläre neue Idee. Dafür haben sie ein weiteres Schiff gekauft.