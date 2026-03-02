Zwei Flächenbrände haben heute die Ascherslebener Feuerwehr gefordert. Auch die Wehren aus Westdorf und Hoym waren im Einsatz.

Die Autobahn 36 war am Montagnachmittag bei Aschersleben in Richtung Bernburg wegen Löscharbeiten gesperrt.

Aschersleben/MZ - Es war der zweite Vegetationsbrand innerhalb weniger Stunden, zu dem die Ascherslebener Feuerwehr ausrücken musste, als gegen 15.20 Uhr die Pieper einen Kleinbrand an der Wilslebener Chaussee meldeten. Als die ersten Kräfte eintrafen, erwies sich die vom Feuer betroffene Fläche jedoch als größer, so dass über einen Vollalarm die gesamte Feuerwehr Aschersleben und die Feuerwehr Westdorf alarmiert wurden.