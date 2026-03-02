In Helfta hat die Wohnungsbaugesellschaft Eisleben den Bau von drei Mehrfamilienhäusern gestartet. Zunächst stehen aufwändige Erdarbeiten an.

Eisleben/MZ - In Helfta hat der Neubau von drei Mehrfamilienhäusern begonnen. Auf einem Gelände zwischen der Dachsold- und der Hauptstraße errichtet die Eisleber Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) insgesamt 24 Wohnungen. Zunächst stehen allerdings aufwändige Erdarbeiten an.