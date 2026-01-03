Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Eisleben setzt ein Bauvorhaben in Helfta um. Dabei sollen insgesamt drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Was das Projekt so besonders macht und im einzelnen genau geplant ist.

„In Eisleben sonst kaum verfügbar“ - Nach jahrelanger Planung soll Neubauprojekt in Helfta jetzt starten

Die Wobau Eisleben will in Helfta drei Mehrfamilienhäuser bauen (Entwurf: Herbst Plan-Consult GmbH Halberstadt).

Eisleben/MZ. - Mit dem Neubau von Mehrfamilienhäusern hat die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Eisleben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Sowohl die Petrihöfe in der Petristraße, als auch die beiden Häuser in der Poststraße sind von Anfang an gut nachgefragt gewesen.