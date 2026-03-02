Julia Lange ist Chefin der Firma Sicherheitsmanagement Halle. Auf Instagram erreicht sie mit ihren Videos ein Millionenpublikum.

Halle (Saale)/MZ. - Eine Frau mit einer weißen Handtasche steht auf dem Weihnachtsmarkt an einem Glühweintisch. Von hinten nähert sich ein Mann und hält unbemerkt ein kleines technisches Gerät an ihre Tasche. Nach wenigen Sekunden entfernt er sich mit schnellem Schritt. Die Frau bleibt ahnungslos zurück. Was sie nicht weiß: Der Mann hat gerade versucht, ihre Bankdaten zu klauen.