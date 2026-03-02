Vom Jugendclub des „neuen theaters“ in Halle schafft es Schauspieler Thomas Kitsche auf die große Bühne der Serie „Hijack 2“, OB Alexander Vogt spricht im Salon Suckel über sein erstes Jahr im Amt und geht auf Distanz zur AfD, der HFC gewinnt dank Treffern von Joshua Wosz und Kilian Zaruba 2:0 bei Chemie Leipzig: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 2. März 2026, in Halle wichtig ist.

6.27 Uhr – HFC gewinnt 2:0 bei Chemie Leipzig

Der HFC siegt im brisanten Derby bei Chemie Leipzig, gewinnt auch im dritten Spiel des Jahres zu Null. Aus der starken Defensive ragt ein Profi offensiv heraus.

Trainer Schröder lobt: Der HFC feiert einen Helden, der fast schon weg war

Kilian Zaruba (Mitte) traf im Spiel bei Chemie Leipzig zum 2:0. (Foto: Imago/EHL Media)

Der Hallesche FC hat das Regionalliga-Derby gegen die BSG Chemie Leipzig gewonnen. Im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig gab der HFC durchgehend den Ton an. Hier können Sie sich die Partie noch einmal in voller Länge ansehen.

6.14 Uhr – Thomas Kitsche: Aus Halle auf dem Weg zum Weltruhm

Ein Anruf aus London verändert alles: Für den Schauspieler Thomas Kitsche wurde der Traum vom großen Kino in der Apple-Serie Hijack Realität. Vom Jugendclub des „neuen theaters“ in Halle bis zum eigenen Trailer am Set mit Weltstar Idris Elba – eine Geschichte über Timing, Talent und den Mut, innerhalb von Minuten ein ganzes Leben umzuplanen.

Neue Serie bei Apple TV: Drei Stunden zum Weltruhm: Hallenser spielt an der Seite von Superstar Idris Elba

Thomas Kitsche spielt in „Hijack 2“ bei Apple-TV an der Seite von Superstars wie Idris Elba (r.), Toby Jones und Christiane Paul. Seine Rolle als Timo Dönitz passt ihm wie angegossen, denn auch im richtigen Leben ist der gebürtige Hallenser Familienvater. (Foto: Apple)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.52 Uhr – OB Vogt blickt auf sein erstes Jahr zurück

Alexander Vogt gibt es zu: Das sind die Termine, die er genießt: das Rampenlicht, die Bühne. Es ist seine Welt, in die er als guter Rhetoriker auch passt. Im Salon Suckel ließ Halles Oberbürgermeister sein erstes Jahr Revue passieren. Welche Stärken und Schwächen er sieht und warum er Kanzler Friedrich Merz warnt.

Alexander Vogt im Gespräch: Ein Jahr Amtszeit von Halles OB: „Ich mache keine AfD-Politik“

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) plauderte im Literaturhaus mit Alexander Suckel. (Foto: Dirk Skrzypczak)

