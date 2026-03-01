Ines Seidler hat die Wildcats zurück in die Bundesliga geführt, ihnen wieder eine Identität gegeben. Im Sommer macht die Erfolgstrainerin Schluss. Warum?

Ines Seidler geht in ihre letzten Monate als Union-Trainerin.

Halle/MZ. - Ines Seidler trifft personelle Entscheidungen gerne bei Kaffee und Brötchen. An Spieltagen entscheidet die Handballtrainerin von Bundesligist Union Halle-Neustadt am Frühstückstisch, mit welcher Aufstellung sie später anfangen wird und legt sich auch schon zurecht, welche Wechseloptionen sie wann ziehen könnte.