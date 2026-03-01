weather wolkig
Mit 14 Jahren stand Dani Alkadi erstmals im Eiscafé in Hohenweiden. Nun ist er Geschäftsführer und hat reichlich Neues und Traditionelles im Gepäck.

Von Katrin Sieler Aktualisiert: 01.03.2026, 21:46
Dani Alkadi von Weber’s by Dani in Hohenweiden mit dem Fukuoka tray – ein genüssliches Arrangement rund um Matcha.
Dani Alkadi von Weber’s by Dani in Hohenweiden mit dem Fukuoka tray – ein genüssliches Arrangement rund um Matcha. Foto: Katrin Sieler

Hohenweiden/MZ. - Die ersten milden Sonnenstrahlen sorgen im „Eisspezialitäten-Lokal“ in Hohenweiden für eine lange Schlange. Schließlich sind die selbstgemachten und außergewöhnlichen Sorten sehr beliebt und locken Besucher aus nah und fern.