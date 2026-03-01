Der Braunsbedraer Marco Thiel nach einer Kreuzfahrt war schon auf dem Flug nach Hause, als Isreal und die USA den Iran angriffen und ein neuer Krieg in Nahost ausbrach. Jetzt sitzt mit vielen Touristen auf einem Kreuzfahrschiff in Doha fest. Bomben schlagen in Sichtweite ein. Der frühere Soldat fühlt sich an Afghanistan erinnert.

Der Iran nahm nach den isrealischen und US-Angriffe schon am Samstag auch Katar ins Visier. Hier steigt Rauch über der Hauptstadt Doha auf.

Braunsbedra/Doha/MZ. - Die Nacht zu Sonntag endete für Marco Thiel jäh. Vor seinem Fenster explodierten Bomben. „Der Lärm war ohrenbetäubend. Man hat die Einschläge gehört.“ Auf der anderen Seite des Hafens stieg Rauch auf. Der Braunsbedraer und seine Freundin sitzen seit dem Wochenende auf einem Kreuzfahrtschiff in Doha fest. Mittendrin im jüngsten Krieg in Nahost. Die unfreiwillige Verlängerung eines Urlaubs, der eigentlich schon vorbei war.