Dessau/MZ. - In der Dessauer Innenstadt hat am Samstag, 28. Februar, die Suche nach einem verschwundenen Mädchen für Aufregung gesorgt.

Ein Vater hatte seine fünfjährige Tochter am Nachmittag als vermisst gemeldet. Nach seinen Angaben hatte sich beide zuvor im Stadtpark aufgehalten. Das Kind sei beim Spielen ein Stück vorausgelaufen und kurze Zeit später nicht mehr auffindbar gewesen.

Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen zur Suche im Stadtgebiet eingesetzt. Die Einsatzkräfte fahndeten sowohl im Bereich des Stadtparks als auch in angrenzenden Straßen nach dem Kind. Noch während der laufenden Maßnahmen traf die Fünfjährige eigenständig auf seinen Onkel. Insgesamt dauerte die Suche etwa 30 Minuten. Das Kind wurde kurz darauf wohlbehalten an den Vater übergeben.