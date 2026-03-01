Der Altener Heimatverein ist seit Anfang des Jahres heimatlos. Am neuen Standort in der Kita „Spielhaus“ mehren sich Probleme. Ein normaler Museumsbetrieb ist dort kaum möglich. Was die Konsequenzen sind.

Ernüchterung macht sich breit - Zukunft des Altener Heimatmuseums ist auch am neuen Standort offen

Ob und unter welchen Umständen der Altener Heimatverein in die „Kita“ Spielhaus auf dem Zoberberg einziehen kann, ist derzeit noch offen.

Dessau/MZ. - Ein spürbares Aufatmen war in der Oktobersitzung des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg im vergangenen Jahr zu vernehmen, als scheinbar eine Lösung für den Förder- und Heimatverein Dessau-Alten bezüglich seiner Räumlichkeiten auf dem Tisch lag. Nach einer vor der Sitzung durchgeführten Besichtigung von Räumen in der Kindertagesstätte „Spielhaus“ im Pappelgrund 53/54 im Wohngebiet Zoberberg schienen die Vertreter des Heimatvereins, der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs „Dekita“ optimistisch, im Kellergeschoss der Einrichtung neue Räume für den Verein gefunden zu haben.