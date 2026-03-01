Wie sah eigentlich die Ostseite der Geraer Straße aus? Es ist 50 Jahre her, dass sie noch intakt war, aber man erinnert sich kaum noch, fanden auch Leser. Wer die Erinnerung auffrischen kann.

Ein vergessenes Stück Zeitz: Geraer Straße war vor 50 Jahren voller Geschäfte - welche Erinnerungen es gibt

Die Bäckerei Hoffmann befand sich in direkter Nähe der Abzweigung zum Kaltefeld. Bereits zu DDR-Zeiten war das Haus abgerissen worden.

Zeitz/MZ/and/pw. - Auch in der Geraer Straße in Zeitz gab es viele Jahrzehnte eine Tankstelle. Das ist ein guter Übergang: Denn es gab auch ein reges Geschäftsleben. Nämlich da, wo heute zwar auch noch eingekauft wird, wo sich aber eher ein „verlorenes Stück Geraer Straße“ befindet. Darum ging es auch beim MZ-vor-Ort-Termin im Coworking-Space mit Regionalhistoriker und MZ-Autor Petrik Wittwika. Denn zwei Leserinnen stellten fest, dass man fast schon vergessen habe, wie die Häuserzeile auf der Ostseite einmal ausgesehen habe. Doch wozu waren gleich zwei Fachleute in Sachen Zeitz-Geschichte vor Ort?