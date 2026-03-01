In Radegast haben Einbrecher in einem Wohnhaus mehrere Räume durchsucht. Sie stahlen neben Bargeld und Dokumenten auch das Fahrzeug der Bewohnerin.

Radegast/MZ - Einbrecher haben in Radegast eine Wohnung durchsucht und anschließend einen weißen VW Polo gestohlen. Darüber informiert das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Den Angaben zufolge haben sich die bislang unbekannten Täter am Samstag zwischen 0 und 6 Uhr in der Walther-Rathenau-Straße über ein unverschlossenes Zufahrtstor Zugang zum Grundstück verschafft. Sie seien über einen offenstehenden Schuppen in das Wohnhaus gelangt, während die Bewohnerin im Obergeschoss schlief. Im Haus seien mehrere Räume durchsucht und unter anderem Bargeld, persönliche Dokumente, eine Debitkarte sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet worden.

Anschließend hätten die Täter den VW Polo der Geschädigten gestohlen, der auf dem Grundstück stand. „Beim Verlassen des Grundstücks streiften die Täter mit dem Pkw noch die im Einfahrtbereich befindliche Mauer“, teilt das Polizeirevier mit. „Das entwendete Fahrzeug weist demnach vermutlich Unfallschäden im rechten Front- beziehungsweise Seitenbereich auf.“

Die Frau habe den Einbruch am Morgen bemerkt und die Polizei informiert. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung sei zunächst ohne Erfolg verlaufen, wird mitgeteilt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen ein weißer Polo mit den beschriebenen Unfallschäden auffällt, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Telefon: 03496/4260 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.