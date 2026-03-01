Besucherzentrum zur Himmelsscheibe Deutliches Besucherplus 2025: Wie „Arche Nebra“ nach Coronazeit aufholen konnte
Das Besucherzentrum zur Himmelsscheibe in Kleinwangen bei Nebra kann in Sachen Gästezahl an Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Vor allem eine neue Attraktion sorgt für Zuspruch. Was in 2026 und im darauffolgenden Jubiläumsjahr so alles geplant ist.
01.03.2026, 16:26
Kleinwangen - Der kleine Bruder hilft der großen Schwester – der neue Lern- und Erlebnisort „Outer Space“, kurz Ufo genannt, der „Arche Nebra“. Denn nach der Eröffnung der Attraktion am Fuße des Besucherzentrums am 9. Juli hat jenes in Sachen Besucherzahlen kräftig zugelegt und verzeichnete danach einen Zuwachs von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.