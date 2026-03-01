Das Besucherzentrum zur Himmelsscheibe in Kleinwangen bei Nebra kann in Sachen Gästezahl an Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Vor allem eine neue Attraktion sorgt für Zuspruch. Was in 2026 und im darauffolgenden Jubiläumsjahr so alles geplant ist.

Mehr als 60.000 Gäste besuchten im vergangenen Jahr die „Arche Nebra“ unweit des Fundorts der Himmelsscheibe.

Kleinwangen - Der kleine Bruder hilft der großen Schwester – der neue Lern- und Erlebnisort „Outer Space“, kurz Ufo genannt, der „Arche Nebra“. Denn nach der Eröffnung der Attraktion am Fuße des Besucherzentrums am 9. Juli hat jenes in Sachen Besucherzahlen kräftig zugelegt und verzeichnete danach einen Zuwachs von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.