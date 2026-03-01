In der Hettstedter Waldschule rascheln plötzlich große Papierseiten, Finger werden schwarz von Druckerschwärze und die Schüler entdecken eine völlig neue Medienwelt. Warum das Zeitungsprojekt „Medienklasse“ die Kinder begeistert und welche kreativen Ideen daraus entstanden sind.

Zeitung statt Smartphone: Waldschüler entdecken ein neues Medium für sich

Hettstedt/MZ - Die Schüler der Mittelstufe der Hettstedter Waldschule beteiligen sich auch in diesem Jahr am Medienprojekt der Mitteldeutschen Zeitung unter dem Titel „Medienklasse“. Für vier Wochen bekommen die Schüler die Mitteldeutsche Zeitung an ihre Schule geliefert und arbeiten damit im Unterricht.