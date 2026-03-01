Im Hallenbad häufen sich die Reparaturen, weshalb ein Ersatzneubau bevorzugt wird. Wann dies erst realistisch ist und welche Gründe für den Standortwechsel sprechen.

Nach der letzten großen Sanierung 1998 häufen sich die Reparaturen im Hallenbad, wie hier zuletzt an der Treppe des Nichtschwimmerbeckens.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg erwägt perspektivisch an anderer Stelle einen Ersatzneubau für die inzwischen 52 Jahre alte Schwimmhalle auf der „Alten Bibel“. Publik geworden ist das, was bisher nur in internen Gremien beraten wurde, im Rahmen der jüngsten Diskussionen der Stadträte zur Verwendung der Gelder aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes.