Zwei neue Kettcars und ein elektrischer Kinderbus ziehen in die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster ein – eine Spende der VR-Bank.

Mehr Mobilität für die Kleinsten: Kita Elster startet mit E‑Kinderbus in den Frühling

Elster/MZ. - Pünktlich mit den milderen Frühlingstagen trudeln in der Kindertageseinrichtung „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster neue Fahrzeuge ein, die auch direkt getestet werden, wie Kita-Leiterin Janet Leder berichtet. Es handelt sich um einen elektrisch motorisierten Kinderbus sowie zwei Kettcars.