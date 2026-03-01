weather wolkig
  4. Spendenaktion: Mehr Mobilität für die Kleinsten: Kita Elster startet mit E‑Kinderbus in den Frühling

Zwei neue Kettcars und ein elektrischer Kinderbus ziehen in die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster ein – eine Spende der VR-Bank.

Von Manuela Müller 01.03.2026, 16:00
Janet Leder (links) erhält die VR-Bank-Spende von Doreen Jannek.
Elster/MZ. - Pünktlich mit den milderen Frühlingstagen trudeln in der Kindertageseinrichtung „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster neue Fahrzeuge ein, die auch direkt getestet werden, wie Kita-Leiterin Janet Leder berichtet. Es handelt sich um einen elektrisch motorisierten Kinderbus sowie zwei Kettcars.