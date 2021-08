Eine Herzensangelegenheit in Zahna-Elster

Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller beteiligt sich an einem Benefiz-Fußball-Turnier in Rheinland-Pfalz. Wie Betroffenen geholfen werden soll.

Zahna-Elster - Der Bürgermeister von Zahna-Elster, Peter Müller (Freie Wähler), hat am Mittwoch einen außergewöhnlichen Termin in Trier in Rheinland-Pfalz. Dort wird er als aktiver Spieler in der Deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister bei einem Fußballturnier auflaufen. Es handelt sich dabei um eine Benefizveranstaltung für die vom verheerenden Hochwasser betroffenen Regionen in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Für Fußballspiele trainiert

Damit biete sich die Möglichkeit, jetzt von der Hilfe etwas zurück zu geben, die den Elbeorten im Stadtgebiet von Zahna-Elster bei den Flutkatastrophen 2002 und 2013 zuteil wurde. „Das liegt mir sehr am Herzen“, sagt er. Als Peter Müller von dem kurzfristig anberaumten Termin in seinem Urlaub erfuhr, habe er sogleich mit dem Training für den sportlichen Vergleich begonnen, Ausdauerlauf, Sprint.

Etliche Kilometer hat er auch mit dem Fahrrad abgespult, um für das Aufeinandertreffen mit namhaften Sportlern fit zu sein. Denn aufgrund der langen Corona-Zwangspause stehen nach etwa zwei Jahren nun wieder mal Spiele der Deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister an.

An dem Benefizturnier, das übrigens am kommenden Mittwoch, 11. August, ab 20.30 Uhr live auf Sport 1 übertragen wird, beteiligen sich außerdem die DFB-Allstars mit Renate Lingor, Tanja Rastetter, Pierre Littbarski, Roman Weidenfeller, Guido Buchwald und Marcell Jansen (Trainer Otto Rehhagel) sowie eine Elf von Lotto mit David Odonkor, Dariusz Wocz, Guido Cantz (Trainer Hans-Peter Briegel) und vielen anderen Bekannten. Jeder spielt gegen jeden, erläutert der Bürgermeister zum Turnierablauf. Die Spiele seien einmal 35 Minuten lang.

Im September 2019 trug die Nationalmannschaft der Bürgermeister in Wittlich ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft der dort stationierten US-Streitkräfte aus und „lernte die Gastfreundschaftschaft dieser tollen Region kennen und ist erschüttert über die fatalen Schäden durch das Hochwasser“, heißt es dazu in einer Presseinformation aus dem Team der Bürgermeister. An das Turnier sei die Hoffnung geknüpft, dass viele für die in den Regionen betroffenen Menschen und Institutionen, die zum Teil alles verloren haben, spenden.

Übergabe einer Spende

Die Nationalmannschaft wird in dem Turnier auch eine Spende überreichen und hat hierfür mittlerweile über 70.000 Euro gesammelt. Ein Teil davon, nämlich 40.000 Euro, geht direkt in Wiederaufbauarbeiten in der Region Salmtal und das andere Geld in weitere betroffene Orte, erklärt Peter Müller zu den bisherigen Absprachen zur Unterstützung.

Der DFB teilte mit: „Die Einnahmen inklusive einer Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100.000 Euro kommen den Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugute.“ Übrigens, das Benefizturnier hat der Nationalspieler Robin Koch (Leeds United) initiiert, der von 2009 bis 2015 in Jugendteams und der Oberligamannschaft von Eintracht Trier spielte.

Für geschädigte Tagesstätte

Peter Müller erinnert auch daran, dass in Zahna-Elster ebenfalls eine Spendenaktion läuft. Im Gegensatz zu den damaligen Ereignissen an Elbe und Schwarzer Elster hätten die Menschen in den jetzt betroffenen Gebieten kaum eine Chance gehabt, sich auf die Lage einzustellen. „Mit unvorstellbarer Wucht wurden ganze Ortsteile weggespült und von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Menschenleben sind zu beklagen“, heißt es im Spendenaufruf von Zahna-Elster, der auf der Internetseite der Stadt nachgelesen werden kann.

„Wir alle erinnern uns noch an die große Hilfsbereitschaft, die uns in der damaligen Zeit entgegengebracht wurde. Neben der persönlichen Unterstützung bei der Beseitigung der Flutfolgen konnten dank der stattlichen Aufbauhilfe sowie durch private und gewerbliche Spenden diese Schäden schnell und unbürokratisch beseitigt werden.“ Vorgesehen ist, dass Zahna-Elster Geld für eine Kindertagesstätte in Salmtal sammelt.

Die dortige große Kindereinrichtung, die erst vor wenigen Wochen nach der Erweiterung der Kapazität und umfassender Sanierung wiedereröffnet werden konnte, wurde überflutet. Das weckt Erinnerungen an die großen Schäden, die in der neuen Kindereinrichtung „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster 2013 entstanden und die mit Hilfe einer großen Spendenbereitschaft beseitigt werden konnten.

Weitere Informationen zum Benefizturnier und zur Spendenaktion von Zahna-Elster gibt es auf der Internetseite www.stadt-zahna-elster.de (mz)