Zurück in Berlins Mitte

Berlin - Das traditionelle „Classic Open Air“ ist zurück am Berliner Gendarmenmarkt. Nach zwei Jahren Pause wegen der Sanierung des historischen Platzes startet das Musikfestival dort am Donnerstag (19.30 Uhr) wieder. Zum Auftakt steht ein Abend mit dem Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung seiner Chefdirigentin Joana Mallwitz auf dem Programm. Dabei erklingt unter anderem Felix Mendelssohn-Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“, geplant ist auch ein Höhenfeuerwerk.

An den folgenden vier Tagen bietet das Festival den Zuschauern ganz unterschiedliche Shows, neben Musikern aus der Klassikwelt treten auch Jazz- oder Popkünstler auf. US-Jazzsänger Gregory Porter ist am Sonntag zu Gast, am Montag treten zum Abschluss die Opernstars Anna Netrebko und Yusif Eyvazov auf. Erwartet werden zu den Veranstaltungen unter freiem Himmel jeweils Tausende Besucher.

Das Berliner Classic Open Air wird seit 1992 auf dem Gendarmenmarkt veranstaltet. Die Bühne steht direkt vor dem Konzerthaus und wird zudem eingerahmt von Deutschem und Französischem Dom - für die Zuschauer entsteht so ein besonderes Ambiente.