Schönefeld - Am Hauptstadtflughafen BER wird es während der Sommerferien wieder voll werden. Die Betreiber rechnen für die Ferienwochen insgesamt mit rund 3,7 Millionen Reisenden, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilte. „Das sind rund 100.000 Fluggäste mehr als in den Sommerferien 2024.“ Allein in den ersten Ferientagen zwischen dem 23. und 27. Juli werden demnach rund 390.000 Passagiere erwartet.

Damit es beim Check-In schnell geht, rüstet die FBB derzeit die Kontrollspuren mit neuen Sicherheitsscannern auf. 20 der Spuren in beiden Terminals seien bereits entsprechend umgebaut. Mit den sogenannten CT-Scannern müssen Fluggäste etwa Elektrogeräte oder Flüssigkeiten nicht mehr extra auspacken. „Das vereinfacht die Kontrollen und reduziert mögliche Wartezeiten“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Die neue Technik wird bereits seit einigen Monaten nach und nach eingebaut.

Passagiere können für die Sicherheitskontrolle zudem weiterhin online ein Zeitfenster buchen, um noch schneller am Gate zu sein. Die BER-Betreiber empfehlen zudem, bei den jeweiligen Fluggesellschaften schon vor dem Abflugtag online einzuchecken.

Volle Straßen, Einschränkungen bei der S-Bahn

Nicht nur am Flughafen, auch auf den Straßen und auf der Schiene dürfte es zum Ferienbeginn voll werden. „Grund dafür ist, dass ab Ende Juli in allen Bundesländern Sommerferien sind – viele Familien und Reisende sind bereits unterwegs, weitere folgen in den nächsten Tagen“, teilte die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft mit. „Die Hauptreisewelle aus dem Norden und Nordosten der Republik setzt voraussichtlich erst am Samstag, 26. Juli, ein. Dann müssen sich Autofahrende auf längere Fahrzeiten und stockenden Verkehr einstellen.“

Zu Einschränkungen kommt es derweil bei der Berliner S-Bahn, wo die Ferien erneut für wichtige Bauarbeiten genutzt werden. „Gleich zu Ferienstart beginnen im Bereich Baumschulenweg/Treptower Park Arbeiten für das elektronische Stellwerk Schöneweide“, teilte die Bahn mit. „Weitere Bauarbeiten beginnen in der dritten Ferienwoche. Dazu gehören die Erneuerung von Weichen und Schienen rund um den Bahnhof Schönhauser Allee, Arbeiten an der Signaltechnik auf der Strecke nach Spindlersfeld sowie die Erneuerung der Brücke über die Wollankstraße.“

Auf zahlreichen Linien kommt es deshalb in den nächsten Wochen zu Einschränkungen. Einen Überblick gibt die S-Bahn auf ihrer Internetseite.