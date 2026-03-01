Im Salon Suckel lässt Halles Oberbürgermeister sein erstes Jahr im Amt Revue passieren. Welche Stärken und Schwächen er sieht und warum er Kanzler Friedrich Merz warnt.

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) plauderte im Literaturhaus mit Alexander Suckel über sein erstes Jahr im Amt.

Halle (Saale)/MZ - Alexander Vogt gibt es zu: Das sind die Termine, die Halles parteiloser Oberbürgermeister genießt. Das Rampenlicht, die Bühne. Es ist seine Welt, in die er als guter Rhetoriker auch passt. Im Literaturhaus spricht der 47-Jährige über sein erstes Jahr als OB.