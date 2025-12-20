Zum ersten Mal seit Amtsantritt hat Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt ein ausführliches Interview gegeben. Er sprach unter anderem über Wahlversprechen, die er brechen musste und über Steuerverschwendung.

Halle (Saale)/MZ. - Neun Monate nach seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister von Halle hat Alexander Vogt (parteilos) zum ersten Mal ein ausführliches Zeitungsinterview gegeben. Im Gespräch mit den MZ-Reportern Dirk Skrzypczak und Jonas Nayda erklärte der 47-Jährige, was er von Ehrlichkeit hält, warum er manche seiner Wahlversprechen nicht eingelöst hat und was für ihn sein bisher größter Erfolg war.