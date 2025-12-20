Halles Oberbürgermeister im Interview Alexander Vogt: „Ich spreche die Sprache der Menschen“
Zum ersten Mal seit Amtsantritt hat Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt ein ausführliches Interview gegeben. Er sprach unter anderem über Wahlversprechen, die er brechen musste und über Steuerverschwendung.
20.12.2025, 07:45
Halle (Saale)/MZ. - Neun Monate nach seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister von Halle hat Alexander Vogt (parteilos) zum ersten Mal ein ausführliches Zeitungsinterview gegeben. Im Gespräch mit den MZ-Reportern Dirk Skrzypczak und Jonas Nayda erklärte der 47-Jährige, was er von Ehrlichkeit hält, warum er manche seiner Wahlversprechen nicht eingelöst hat und was für ihn sein bisher größter Erfolg war.