Naumburger Tageblatt/MZ, Burgenland-Hochzeit und das Autohaus Possögel luden gemeinsam zur Hochzeitsmesse ein. 24 Aussteller präsentierten sich im Autohaus in der Weißenfelser Straße.

Brautkleider und mehr: Auf der Hochzeitsmesse im Autohaus Possögel in Naumburg gab es am Sonnabend alles rund um den schönsten Tag.

Naumburg - Den Wunsch gibt es schon lange, und der Termin steht bereits fest: Am 29. August wollen sich Anika Schätz und Enrico Müller in Bad Sulza das Ja-Wort geben. Bis dahin gibt es noch viel vorzubereiten. Für das Paar aus Prießnitz kommt die Hochzeitsmesse im Naumburger Autohaus Possögel da genau recht.

„Man hat alles auf einen Blick, kann mit den Verkäufern ins Gespräch kommen“, zählte die 32-Jährige die Vorteile auf. Außerdem sehe man, woran man bei einer Hochzeit noch alles denken sollte, ergänzte ihr künftiger Mann. Beide nahmen sich viel Zeit am Stand der Naumburger Goldschmiede Swiekatowski, um Trauringe in Augenschein zu nehmen.

Vielfältiger Branchenmix im Autohaus

24 Aussteller aus den verschiedensten Branchen präsentierten ihre Angebote. Das Autohaus in der Weißenfelser Straße, das an der Seite von Naumburger Tageblatt/MZ und Burgenland-Hochzeit zur Messe eingeladen hatte, gab nicht nur Einblicke in seinen Fahrzeugbestand. „Wir infomieren auch, wie eines unserer beiden Hochzeitsautos gemietet werden kann“, erzählt Geschäftsführer Frank Possögel. Er kann sich vorstellen, dass die Messe auch künftig stattfindet: „Das muss sich etablieren.“

Hochzeitsringe haben Jennifer (2.v.r.) und Grit Swiekatowski im Angebot. Anika und Enrico aus Prießnitz suchen die Ringe für ihre bevorstehende Traumhochzeit. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Zu den Modenschauen gab es Hochzeitskleider und -Anzüge zu sehen. (Foto: Nico Weber)

Jana Loth (Mitte) und Annika Schertling von Burgenland-Hochzeit mit Autohaus-Geschäftsführer Frank Possögel (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Die Festscheune Sieglitz präsentierte einen schön gedeckten originalen Tisch des Hauses. Sascha Lippert arbeitet dort gelegentlich und weiß, worauf es ankommt. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Derzeit sehr beliebt bei Bräuten: Perlenketten zum Hochzeitskleid. Hier von Victoria Schmuck, angeboten von Yvonne Himmel aus Querfurt (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Verkaufsberater Peter Kühn erklärt am VW Phaeton den Besuchern, wie einfach es ist, ein Hochzeitsauto zu mieten. Auch ein VW Beatle Cabrio ist im Angebot. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Das umgebaute Wohnmobil vom Café Curt lud zum gemütlichen Kaffee bei herrlichem Sonnschein ein. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

René Krüger aus Leuna bietet unter dem Namen „Edelkiste“ nicht nur seine Fotobox zur Vermietung an, sondern er baut diese sogar selbst. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Auf dem Außengelände war auch das Café Curt präsent. Johanna Bemmann-Orth und Babette Hemmann schenkten aus einem umgebauten Wohnwagen Kaffee und Speisen aus, machten auf Event-Angebote wie Catering, Veranstaltungsraum im Steinweg und eben den Wagen aufmerksam. „Der Event-Bereich nimmt derzeit Fahrt auf“, so Bemmann-Orth.

Was bei Brautkleidern im Trend liegt

Aus Leipzig war Hochzeitsausstatter & Festtagskleidungshaus Rohland nach Naumburg gekommen. Elf Kleider und Anzüge für Sie und Ihn hatten Rolf Weegmann und Maria Reinke mitgebracht. „Wir waren anfangs etwas skeptisch, aber sind nun positiv überrascht. Wir kommen gern wieder“, sagte Weegmann. Zart und elegant waren auch die Kleider vom Brautzimmer Naumburg. Was liegt im Trend? „Glatte, cleane Stoffe. Und Glitzer geht immer. Die meisten Frauen wollen eine Prinzessin sein“, so Cornelia Lange-Rupp, die ihr Geschäft im Nebenerwerb führt. Dass der Bräutigam die Braut im Brautkleid erst zur Hochzeit sieht, sei nach ihrer Einschätzung weiterhin eine schöne Tradition.