Die heutige Firma VTQ Videotronik ist hervorgegangen aus dem VEB Holzwaren Querfurt, der 1953 gegründet wurde. Dort wurden einst Schachprodukte hergestellt, die global anerkannt und sogar Teil einer Schach-Olympiade in Leipzig waren.

Vom VEB Holzwaren zur VTQ Videotronik: Die fast vergessene Schachproduktion in Querfurt

Dieses Schachspiel steht in einer Vitrine in der Firma VTQ Videotronik in Querfurt und ist aus der „nullten Stunde“ der Firmengeschichte. Das Unternehmen wurde 1953 als VEB Holzwaren Querfurt gegründet.

Querfurt/MZ. - In einer Vitrine im Unternehmen VTQ Videotronik in Querfurt, das in der Grünen Straße hochkomplexe elektronische Baugruppen und Systeme fertigt, steht ein kleines Schachspiel. Die Widmung im Deckel erinnert an die betriebliche Entwicklung hier auf dem Grundstück: „Dieses Schachspiel ist aus der ’nullten Stunde’ der Firmengeschichte der VTQ GmbH, hervorgegangen aus dem VEB Holzwaren Querfurt.“