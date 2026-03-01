Sonnenuhr in Zeitz-Ost Viele Leser erkannten sie, doch wer hat die Sonnenuhr in der Beethovenstraße in Zeitz gemalt? Die MZ verrät es
Warum es die Sonnenuhr am Giebel eines Wohnblocks in Zeitz-Ost gibt.
01.03.2026, 19:00
Zeitz/MZ. - „Wo befindet sich diese Sonnenuhr in Zeitz?“ Mit dieser Frage und einem Foto wandte sich die MZ vor einigen Tagen an ihre Leser. Und es gab eine Reihe von richtigen Antworten: Sie befindet sich am Giebel des Eingangs Nummer 2 eines Wohnblocks der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft 1. Mai in der Beethovenstraße.