weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Sonnenuhr in Zeitz-Ost: Viele Leser erkannten sie, doch wer hat die Sonnenuhr in der Beethovenstraße in Zeitz gemalt? Die MZ verrät es

Sonnenuhr in Zeitz-Ost Viele Leser erkannten sie, doch wer hat die Sonnenuhr in der Beethovenstraße in Zeitz gemalt? Die MZ verrät es

Warum es die Sonnenuhr am Giebel eines Wohnblocks in Zeitz-Ost gibt.

Von Torsten Gerbank 01.03.2026, 19:00
Die Sonnenuhr an der Fassade des Hauses Beethovenstraße 2 in Zeitz.
Die Sonnenuhr an der Fassade des Hauses Beethovenstraße 2 in Zeitz. (Foto: T. Gerbank)

Zeitz/MZ. - „Wo befindet sich diese Sonnenuhr in Zeitz?“ Mit dieser Frage und einem Foto wandte sich die MZ vor einigen Tagen an ihre Leser. Und es gab eine Reihe von richtigen Antworten: Sie befindet sich am Giebel des Eingangs Nummer 2 eines Wohnblocks der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft 1. Mai in der Beethovenstraße.