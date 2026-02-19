Eine Sonnenuhr wird gesucht und der Standort einer Tankstelle ist nicht wirklich bekannt. Grund genug, die Leser zu fragen, denn deren Schwarmwissen hat schon mehrmals weitergeholfen.

Spannende Frage an Leser: Wo befindet sich die Sonnenuhr und wer kennt die alte Tankstelle in Zeitz noch?

Wer kennt diese Tankstelle in Zeitz noch? Wo war sie? Möglicherweise in der Leipziger Straße – die MZ freut sich über Hinweise.

Zeitz/MZ. - Es ist Zeit, wieder einmal Leser zu Wort kommen zu lassen. Und sie etwas zu fragen. Heimatgeschichtliche Beiträge und alte Postkarten regten einige Leser an, ihre Erinnerungen mitzuteilen. Aber nun wird eine Sonnenuhr gesucht.