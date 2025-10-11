Viele Hinweise kommen von Lesern zu Geschäften in der August-Bebel-Straße. Oft gibt es dazu ganz konkrete Erinnerungen. Wie sich die Liste ehemaliger Läden langsam füllt.

Schwarmwissen der Zeitzer bei Heimatgeschichte gefragt: Welche Fragen schon gemeinsam beantwortet wurden

Auszug aus dem Adressbuch der Stadt Zeitz 1947/48, das Matthias Jonack dankenswerter Weise zur Verfügung stellte: Hier erfährt man, dass es in der August-Bebel-Straße 20 auch eine Eheanbahnung gab.

Zeitz/MZ. - Dank Rainer Oberländer, früher selbst Geschäftsmann in Zeitz, füllen sich die Listen mit ehemaligen Geschäften, Handwerkern und Unternehmen in den Zeitzer Straßen zusehends. Und wenn einmal Schwarmwissen der Zeitzer gefragt ist, weil es eine Erinnerungslücke gibt, dann funktioniert auch das, wie eine Vielzahl von Zuschriften, Anrufen und Gesprächen beim MZ-vor-Ort-Termin zeigen. Heute geht es noch einmal um die August-Bebel-Straße.