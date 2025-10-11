Mit der ersten Dörferolympiade hat der Heimatverein Nauendorf ein neues Kapitel aufgeschlagen. Vom Bierkistenwandern bis Fußball-Darts – die Teams lieferten sich spannende Duelle, bei denen nicht nur Muskelkraft, sondern auch Kreativität zählte. Wer am Ende den Pokal holte und warum das Event längst mehr ist als ein Spaßwettkampf.

Die Dörferolympiade in Nauendorf war ein voller Erfolg und brachte die einzelnen Orte zusammen.

Wettin-Löbejün/Nauendorf/MZ. - Lachen, Anfeuern und Teamgeist statt Konkurrenzdenken: Mit der Dörferolympiade hat der Heimatverein Nauendorf am ersten Oktoberwochenende ein Zeichen für Zusammenhalt gesetzt. Zum ersten Mal traten alle Ortsteile der Stadt Wettin-Löbejün bei einem gemeinsamen Wettkampf an und zeigten neben Können und Kampfgeist vor allem eines: Wie viel Spaß es machen kann, über die Dorfgrenzen hinauszublicken.