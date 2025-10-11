weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Maskiert ins Einkaufszentrum: Teenager überfällt Schmuckgeschäft im Nova in Günthersdorf

Mit einem Schlagring bewaffnet hat ein Maskierter einen Laden im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf überfallen. Seine Flucht währte jedoch nur kurz. Die Polizei stellte den jungen Verdächtigen schnell.

11.10.2025, 12:49
Die Tat ereignete sich im Einkaufszentrum Nova
Die Tat ereignete sich im Einkaufszentrum Nova

Günthersdorf/MZ - Mitten im nachmittäglichen Einkaufsgeschäft hat ein Jugendlicher am Freitag ein Schmuckgeschäft im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf überfallen. Wie die Polizeiinspektion Halle berichtet, habe ein Maskierter gegen 15.40 den Laden betreten. Er sei mit einem Schlagring bewaffnet gewesen: „Von der Verkäuferin forderte er mit Drohgebärden die Herausgabe von Bargeld.“