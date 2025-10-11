Mit einem Schlagring bewaffnet hat ein Maskierter einen Laden im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf überfallen. Seine Flucht währte jedoch nur kurz. Die Polizei stellte den jungen Verdächtigen schnell.

Günthersdorf/MZ - Mitten im nachmittäglichen Einkaufsgeschäft hat ein Jugendlicher am Freitag ein Schmuckgeschäft im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf überfallen. Wie die Polizeiinspektion Halle berichtet, habe ein Maskierter gegen 15.40 den Laden betreten. Er sei mit einem Schlagring bewaffnet gewesen: „Von der Verkäuferin forderte er mit Drohgebärden die Herausgabe von Bargeld.“