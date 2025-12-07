Die 24. Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis lockt zahlreiche Besucher in die Spergauer Jahrhunderthalle. Wer mit dabei war

Zahlreiche Sportler aus den unterschiedlichsten Vereinen nahmen an der 24. Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis teil und begeisterten das Publikum mit einem zweieinhalbstündigen Programm aus abwechslungreichen Darbietungen und weihnachlichen Klängen.

Es war wieder soweit! Wenn sich hunderte Sportler, Trainer, Eltern und Großeltern, Helfer und Sportbegeisterte während der besinnlichsten Zeit des Jahres treffen und eine Sporthalle zum Beben bringen, kann es sich nur um die traditionelle Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis handeln.

Fester Bestandteil der Sportgala sind die Kunstradfahrerinnen vom VfH Mücheln, die wie gewohnt das Publikum begeisterten. Foto: Katrin Sieler

In die Welt von „Mulan“ lockten die Showakrobaten der SG Spergau das Publikum und fesselten es mit ihrer Darbietung. Foto: Katrin Sieler

Die TSG Gymnasium Querfurt präsentierte zahlreiche Turnübungen in verschiedenen weihnachtlichen Kostümen. Foto: Katrin Sieler

Voltigierkunst zeigten die Sportlerinnen vom Reitverein St. Hubertus aus Mertseburg. Foto: Katrin Sieler

„Die Schuhmacher der Feen“ von der Tanzgruppe Merseburg-Meuschau Foto: Katrin Sieler

Der Tanzverein Langenbogen präsentierte eine Weihnachtsgeschichte. Foto: Katrin Sieler

Das Tanzstudio Leuna/Merseburg zeigte einen Jazztanz mit dem Titel „Fly me to the moon“. Foto: Katrin Sieler

„Glanz und Glamour“ brachte Tanzzauber Merseburg mit. Foto: Katrin Sieler

Tanzart eröffnete mit der SG Spergau das Programm Foto: Katrin Sieler

Mit etwas Hilfe gelang einem Mädchen aus dem Publikum der Volltreffer. Die Schkopau Baskets zeigten wie es geht. Foto: Katrin Sieler

Die Tänzerinnen vom SV Großgräfendorf hatten den Grinch im Schlepptau und präsentierten eine „Schöne Bescherung“. Foto: Katrin Sieler

Die jungen Turnerinnen vom SV Friesen Frankleben 1887 Foto: Katrin Sieler

Insgesamt 14 junge Tänzerinnen vom SV Germania Kötzschau traten zum ersten Mal bei der Sportgala auf. Foto: Katrin Sieler

Die Tanzgruppe Mücheln zeigte ihr Stück „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Foto: Katrin Sieler

Bei vollem Haus zeigten Akteure in der Spergauer Jahrhunderthalle ihr Können und ernteten großen Applaus. Unter dem Motto „The Greatest Sport-Show“ präsentierten sich Tänzer, Turner, Kunstradsportler, Akrobaten, Basketballer und Voltigierer. Neu dabei war die Gruppe Tanzliebe vom SV Germania Kötzschau, die mit ihrer Zirkusdarbietung eine bunte Performance zauberte. Die Schkopau Baskets forderten zum Körbewerfen auf und animierten das Publikum, selbst einen Versuch zu wagen. Am Ende versammelten sich alle Aktiven auf und an der Bühne, die für die Vielzahl an Sportlern kaum ausreichte.