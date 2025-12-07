Sportgala in Spergau: Vereint im Saalekreis: „The Greatest Sport-Show“
Sportgala in Spergau Vereint im Saalekreis: „The Greatest Sport-Show“
Die 24. Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis lockt zahlreiche Besucher in die Spergauer Jahrhunderthalle. Wer mit dabei war
Von Katrin Sieler08.12.2025, 00:30
Zahlreiche Sportler aus den unterschiedlichsten Vereinen nahmen an der 24. Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis teil und begeisterten das Publikum mit einem zweieinhalbstündigen Programm aus abwechslungreichen Darbietungen und weihnachlichen Klängen.Foto: Katrin Sieler
Es war wieder soweit! Wenn sich hunderte Sportler, Trainer, Eltern und Großeltern, Helfer und Sportbegeisterte während der besinnlichsten Zeit des Jahres treffen und eine Sporthalle zum Beben bringen, kann es sich nur um die traditionelle Sportgala des Kreissportbundes Saalekreis handeln.
Fester Bestandteil der Sportgala sind die Kunstradfahrerinnen vom VfH Mücheln, die wie gewohnt das Publikum begeisterten.
Foto: Katrin Sieler
In die Welt von „Mulan“ lockten die Showakrobaten der SG Spergau das Publikum und fesselten es mit ihrer Darbietung.
Foto: Katrin Sieler
Die TSG Gymnasium Querfurt präsentierte zahlreiche Turnübungen in verschiedenen weihnachtlichen Kostümen.
Foto: Katrin Sieler
Voltigierkunst zeigten die Sportlerinnen vom Reitverein St. Hubertus aus Mertseburg.
Foto: Katrin Sieler
„Die Schuhmacher der Feen“ von der Tanzgruppe Merseburg-Meuschau
Foto: Katrin Sieler
Der Tanzverein Langenbogen präsentierte eine Weihnachtsgeschichte.
Foto: Katrin Sieler
Das Tanzstudio Leuna/Merseburg zeigte einen Jazztanz mit dem Titel „Fly me to the moon“.
Foto: Katrin Sieler
„Glanz und Glamour“ brachte Tanzzauber Merseburg mit.
Foto: Katrin Sieler
Tanzart eröffnete mit der SG Spergau das Programm
Foto: Katrin Sieler
Mit etwas Hilfe gelang einem Mädchen aus dem Publikum der Volltreffer. Die Schkopau Baskets zeigten wie es geht.
Foto: Katrin Sieler
Die Tänzerinnen vom SV Großgräfendorf hatten den Grinch im Schlepptau und präsentierten eine „Schöne Bescherung“.
Foto: Katrin Sieler
Die jungen Turnerinnen vom SV Friesen Frankleben 1887
Foto: Katrin Sieler
Insgesamt 14 junge Tänzerinnen vom SV Germania Kötzschau traten zum ersten Mal bei der Sportgala auf.
Foto: Katrin Sieler
Die Tanzgruppe Mücheln zeigte ihr Stück „Charlie und die Schokoladenfabrik“.
Foto: Katrin Sieler
Bei vollem Haus zeigten Akteure in der Spergauer Jahrhunderthalle ihr Können und ernteten großen Applaus. Unter dem Motto „The Greatest Sport-Show“ präsentierten sich Tänzer, Turner, Kunstradsportler, Akrobaten, Basketballer und Voltigierer. Neu dabei war die Gruppe Tanzliebe vom SV Germania Kötzschau, die mit ihrer Zirkusdarbietung eine bunte Performance zauberte. Die Schkopau Baskets forderten zum Körbewerfen auf und animierten das Publikum, selbst einen Versuch zu wagen. Am Ende versammelten sich alle Aktiven auf und an der Bühne, die für die Vielzahl an Sportlern kaum ausreichte.