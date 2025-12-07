weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Er bereitet Kreuzfahrtschiff-Passagieren Genuss: Partnerin von der Copacabana, mit Ex-Privatkoch von Donald Trump befreundet: Von Naumburg in die weite Welt

Der Naumburger Christian Zacharias schwingt in Küchen von Kreuzfahrtschiffen das Zepter. Seine Frau hat er in Brasilien kennengelernt; ein befreundeter Kollege kochte im privaten Umfeld des US-Präsidenten. Was seinem Berufsgenossen in Mar-a-Lago auffiel.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 07.12.2025, 20:01
Als „Travelling Executive Chef“ leitet der 44 Jahre alte Naumburger Christian Zacharias heute die Küchen-Crews von gleich sechs international im Einsatz befindlichen Kreuzfahrtschiffen an.
Naumburg - Eine brasilianische Partnerin von der berühmten Copacabana und einen früheren Privatkoch von US-Präsident Donald Trump als befreundeten Kollegen: