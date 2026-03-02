In dem neuen Studio „Aura Yoga“ von Tanja Fornalski im Norden von Halle dreht sich das meiste um Klang und Düfte. Wie das die entspannende Wirkung des Sports erhöht und was das neue Yogastudio besonders macht.

Tanja Fornalski möchte für eine leichte, herzliche Atmosphäre in ihrem neuen Yoga-Studio „Aura Yoga“ in der Seebener Straße 21 sorgen.

Halle (Saale)/ MZ. - In einem großen, hellen Yogastudio „Aura Yoga“ in der Seebener Straße 21 empfängt Tanja Fornalski mit ihrem Team seit dem 1. März Interessierte zur Bewegung und zur Entspannung. Wer in den Raum mit den wenigen Möbeln eintritt, dem fällt sofort der goldene Gong auf der gegenüberliegenden Seite auf - das Herzstück des Studios.