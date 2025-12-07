Nachhaltigkeit an der Bonifatiuskirche Kirchgarten wird umgestaltet: Förderverein in Vatterode steht in den Startlöchern
Ab Januar 2026 sollen die Arbeiten auf dem Grundstück der Bonifatiuskirche in Vatterode starten. Zuvor wird aber noch die traditionelle Dorfweihnacht am 14. Dezember gefeiert.
07.12.2025, 19:00
Vatterode/MZ - „Unser Nachhaltigkeitsprojekt zur Umgestaltung des Kirchenumfeldes hat begonnen“, sagt Bärbel Nöhring vom Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode. Und ergänzt: „Ab Januar, Februar 2026 können wir mit den Arbeiten beginnen.“ Mit jenem Nachhaltigkeitsprojekt möchte der Verein das 1.730 Quadratmeter große Gelände der Kirche im Mansfelder Ortsteil Vatterode neugestalten.