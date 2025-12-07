Ab Januar 2026 sollen die Arbeiten auf dem Grundstück der Bonifatiuskirche in Vatterode starten. Zuvor wird aber noch die traditionelle Dorfweihnacht am 14. Dezember gefeiert.

Kirchgarten wird umgestaltet: Förderverein in Vatterode steht in den Startlöchern

Der Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode hat ein Konzept zur nachhaltigen Umgestaltung des Kirchengeländes entworfen.

Vatterode/MZ - „Unser Nachhaltigkeitsprojekt zur Umgestaltung des Kirchenumfeldes hat begonnen“, sagt Bärbel Nöhring vom Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode. Und ergänzt: „Ab Januar, Februar 2026 können wir mit den Arbeiten beginnen.“ Mit jenem Nachhaltigkeitsprojekt möchte der Verein das 1.730 Quadratmeter große Gelände der Kirche im Mansfelder Ortsteil Vatterode neugestalten.