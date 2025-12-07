Burgenland-Frauen beenden erste Saisonhälfte mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Vierten, während die Männer des Clubs beim Spitzenteam in Dresden überzeugen.

Trainer Christian Hübner, hier bei einer Auszeit in einer früheren Partie, hat die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland zur (inoffiziellen) Hinrunden-Meisterschaft geführt. Gegen den MSV Dresden gab am Sonntag in Plotha einen ungefährdeten 36:23-Erfolg.

Plotha/Dresden. - Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland haben zum Abschluss der Hinrunde in der Staffel Mitte ein Statement gesetzt: Gegen den bisherigen Tabellenvierten MSV Dresden feierte das Team von Trainer Christian Hübner am späten Sonntagnachmittag im „Wohnzimmer“ in Plotha einen mehr als überzeugenden 36:23-Heimsieg. Damit verteidigten die HCB-Frauen ihre Spitzenposition; bei Saison-Halbzeit liegen sie einen Zähler vor Verfolger SC Markranstädt sowie vier Punkte vor dem drittplatzierten Görlitzer HC.