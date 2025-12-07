weather wolkig
  4. Handball-Regionalliga: HCB-Frauen sind Hinrunden-Meister, Männer überzeugen in Dresden

Burgenland-Frauen beenden erste Saisonhälfte mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Vierten, während die Männer des Clubs beim Spitzenteam in Dresden überzeugen.

Von Torsten Kühl 07.12.2025, 19:20
Trainer Christian Hübner, hier bei einer Auszeit in einer früheren Partie, hat die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland zur (inoffiziellen) Hinrunden-Meisterschaft geführt. Gegen den MSV Dresden gab am Sonntag in Plotha einen ungefährdeten 36:23-Erfolg.
Trainer Christian Hübner, hier bei einer Auszeit in einer früheren Partie, hat die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland zur (inoffiziellen) Hinrunden-Meisterschaft geführt. Gegen den MSV Dresden gab am Sonntag in Plotha einen ungefährdeten 36:23-Erfolg. (Foto: Torsten Biel)

Plotha/Dresden. - Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland haben zum Abschluss der Hinrunde in der Staffel Mitte ein Statement gesetzt: Gegen den bisherigen Tabellenvierten MSV Dresden feierte das Team von Trainer Christian Hübner am späten Sonntagnachmittag im „Wohnzimmer“ in Plotha einen mehr als überzeugenden 36:23-Heimsieg. Damit verteidigten die HCB-Frauen ihre Spitzenposition; bei Saison-Halbzeit liegen sie einen Zähler vor Verfolger SC Markranstädt sowie vier Punkte vor dem drittplatzierten Görlitzer HC.