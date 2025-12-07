Handball-Regionalliga HCB-Frauen sind Hinrunden-Meister, Männer überzeugen in Dresden
Burgenland-Frauen beenden erste Saisonhälfte mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Vierten, während die Männer des Clubs beim Spitzenteam in Dresden überzeugen.
07.12.2025, 19:20
Plotha/Dresden. - Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland haben zum Abschluss der Hinrunde in der Staffel Mitte ein Statement gesetzt: Gegen den bisherigen Tabellenvierten MSV Dresden feierte das Team von Trainer Christian Hübner am späten Sonntagnachmittag im „Wohnzimmer“ in Plotha einen mehr als überzeugenden 36:23-Heimsieg. Damit verteidigten die HCB-Frauen ihre Spitzenposition; bei Saison-Halbzeit liegen sie einen Zähler vor Verfolger SC Markranstädt sowie vier Punkte vor dem drittplatzierten Görlitzer HC.