Zeitz/MZ - Unübersehbarer Star des Zeitzer Zuckerfests ist in diesem Jahr wieder das rund 30 Meter hohe Riesenrad auf dem Altmarkt. Betreiber Sebastian Lorenz verkauft Tickets – oder besser: Coins – nahezu ohne Unterlass für die vierminütige Fahrt.

Dabei dreht sich das Rad mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Runden pro Minute. Rund 100 Tonnen bringt das imposante Fahrgeschäft auf die Waage. Nach Angaben von Lorenz ist es bereits mindestens das vierte Mal beim Zuckerfest in Zeitz dabei.

„Zeitz ist immer schön“

Mit dem bisherigen Verlauf des Fests zeigt sich der Schausteller Samstagnachmittag zufrieden: „Die Geschäfte laufen gut. Zeitz ist immer eine schöne Veranstaltung“, sagt er. Auch die Besucherzahlen seien ähnlich hoch wie im Vorjahr.

Sebastian Lorenz im Kassenhäuschen seines Riesenrades (Foto: Torsten Gerbank)

Zu den Fahrgästen am Samstagnachmittag zählten Heidi Beyer und Regina Langenberg aus Zeitz. „Es war super“, schwärmten die beiden Frauen nach ihrer Rundfahrt. Der Blick über die Dächer der Stadt und der Überblick über den Altmarkt seien sehr schön gewesen. Natürlich hätten sie auch zahlreiche Fotos gemacht, die sie nun per Handynachricht verschicken wollen. Insgesamt gefalle den beiden das Zuckerfest sehr gut – und dabei natürlich auch die Musik auf den Bühnen. Einzig ein Festzelt hätten sie sich gewünscht: „Bei dem Wetter und den Temperaturen wäre das wirklich angenehm gewesen“, sagten die beiden.

DDR-Star auf Bühne in Zeitz

Bis in die Nacht hinein gibt es für Besucherinnen und Besucher des Zuckerfestes noch einiges zu erleben. Ab 17 Uhr tritt DDR-Star Hans-Jürgen Beyer auf der Autohaus-Apitz-Bühne auf dem Altmarkt auf. Zur gleichen Zeit ist Anik Shala auf dem Roßmarkt zu hören. Um 19 Uhr spielt BlueSofa in der Alten Mälzerei, bevor um 20 Uhr auf dem Altmarkt eine Queen-Tribute-Show startet. Ein Livevideo vom Zuckerfest „Livetime mit Chris“ gibt es übrigens im Internet.

Der Sonntag startet 11 Uhr mit Frühschoppen auf dem Altmarkt. Es spielen die Schönburger Blasmusikanten.