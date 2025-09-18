Sachsen-Anhalts größte Events live! LIVEZEIT mit Chris Luzio Schönburg bringt die spannendsten Momente direkt nach Hause – vom Salzfest bis zum Reformationsfest, ob klein oder groß.

LIVEZEIT mit Chris: Das neue Livestream-Format für Sachsen-Anhalt

LIVEZEIT mit Chris Luzio Schönburg ist das neue Livestream-Format der Mediengruppe Mitteldeutschland in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle. Ungefiltert, locker und spontan: LIVEZEIT mit Chris ist das neue Livestream-Format der Mediengruppe Mitteldeutschland, das die Zuschauer direkt zu den spannendsten Events in Sachsen-Anhalt bringt.

Stadtfeste, Kulturveranstaltungen oder Großveranstaltungen der Puls der Region wird mit LIVEZEIT spürbar. Moderiert von Reporter Chris Luzio Schönburg, liefert das Format authentische Einblicke und lässt den Zuschauer hautnah an den Erlebnissen teilhaben.

Die ersten Termine stehen bereits fest: 19.09.2025 – LIVEZEIT auf der Eisleber Wiese, Eisleben

– LIVEZEIT auf der Eisleber Wiese, Eisleben 26. - 28.09.2025 – LIVEZEIT auf dem Salz- und Salinefest, Halle

– LIVEZEIT auf dem Salz- und Salinefest, Halle 10. - 12.10.2025 – LIVEZEIT auf dem Zeitzer Zuckerfest, Zeitz

– LIVEZEIT auf dem Zeitzer Zuckerfest, Zeitz 25.10.2025 – LIVEZEIT auf dem Merseburger Zauberfest, Merseburg

– LIVEZEIT auf dem Merseburger Zauberfest, Merseburg 31.10.2025 – LIVEZEIT auf dem Reformationsfest, Wittenberg

Chris Luzio Schönburg ist Moderator, Content Creator und Podcast-Host aus Sachsen-Anhalt. Der junge Köthener moderiert den Sachsen-Anhalt-Podcast mit Stefan B. Westphal, engagiert sich in gesellschaftlichen Projekten wie „Demokratie Leben“ und behandelt Themen wie Integration, Kultur und gesellschaftliches Engagement in der Region.

Für LIVEZEIT begleitet er verschiedenste Veranstaltungen vor Ort und dokumentiert sie im Livestream. Die Premiere findet am 19. September 2025 ab 15 Uhr auf der Eisleber Wiese in Eisleben statt. Dabei begleitet Schönburg live den Eröffnungstag und zeigt die Atmosphäre, Attraktionen, Fahrgeschäfte und Besucheraktivitäten.