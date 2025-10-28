Kakao, Pralinen und mehr: Wernigerode steht vom 29. Oktober bis 2. November wieder ganz im Zeichen der Schokolade. Mittendrin im süßen Geschehen des Schokoladenfestivals Chocolart ist Reporter Chris Luzio Schönburg mit seiner LIVEZEIT.

Am Wochenende findet wieder das beliebte Schokoladenfestival Chocolart in Wernigerode statt.

Wernigerode. – Pralinen, Kakaoduft und heiße Schokolade – vom 29. Oktober bis 2. November 2025 verwandelt sich Wernigerode mit dem Festival Chocolart erneut in ein Paradies für Schokoliebhaber. Erwartet werden bei Deutschlands größtem Schokoladenfestival zehntausende Besucher.

Chocolart in Wernigerode: Süße Kreationen zum Probieren

Und die können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. In der Wernigeröder Altstadt präsentieren mehr als 50 Aussteller aus ganz Europa ihre Kreationen aus feinster Schokolade. Ob Trüffel oder Praline, ob Kuchen oder Kakao: Zu kosten gibt es bei freiem Eintritt auf jeden Fall genug.

Geöffnet ist der Choco-Markt am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr. Besucher können nicht nur Schoko-Kreationen probieren, sondern auch zuschauen, wie Pralinen gefüllt, Tafeln gegossen oder Trüffel gerollt werden.

Reporter Chris berichtet in LIVEZEIT direkt vom Schokoladenfestival

Apropos zuschauen: Wer es nicht selbst zum Chocolart-Festival in Wernigerode schafft, kann die besondere Atmosphäre trotzdem miterleben – in der "LIVEZEIT mit Chris".

Reporter Chris Luzio Schönburg ist am Samstag, dem 1. November, mittendrin im Geschehen, spricht mit Besuchern, den Veranstaltern und natürlich Chocolatiers. Und er wird sicher auch die eine oder andere Leckerei probieren – es gibt ja genügend süße Verführungen.

Zahlreiche weitere Veranstaltungen bei Schokofestival in Wernigerode

Neben dem Handwerk der Chocolatiers sind während des Schokoladenfestivals übrigens zahlreiche weitere Programmpunkte geplant. Von Workshops über Lesungen bis hin zu thematischen Stadtführungen reicht das Angebot.

Letztgenannte entführen jeden Tag ab 14 Uhr in die mehr als 170-jährige Schokoladengeschichte Wernigerodes. Auf dem Rundgang erfahren Gäste unter anderem, wie die Schokolade einst nach Europa kam und warum Wernigerode als Ort des Genusses gilt.

Und wichtig für alle Besucher: Trotz Feier- und Sonntag haben die Geschäfte in der Wernigeröder Innenstadt am 31. Oktober und 2. November geöffnet.