Freibier, Party, Riesenrad beim Zuckerfest in Zeitz: So ging es los - und wie es weitergeht

Zeitz/MZ. - Es ist Zuckerfest in Zeitz! Der Samstag (11. Oktober) steht ganz im Zeichen von Musik, Show, Markttreiben, Schlemmen und Genießen und Familienangeboten. Doch schon die Auftaktparty am Freitagabend war grandios - unterm Riesenrad.