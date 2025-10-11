Zuckerfest in Zeitz gestartet Freibier, Party, Riesenrad beim Zuckerfest in Zeitz: So ging es los - und wie es weitergeht
Große Party auf großer Bühne, fröhlich feiernde Besucher und über allem das Riesenrad: Der Auftakt zum Zeitzer Stadtfest war schon mal gelungen.
Aktualisiert: 11.10.2025, 10:23
Zeitz/MZ. - Es ist Zuckerfest in Zeitz! Der Samstag (11. Oktober) steht ganz im Zeichen von Musik, Show, Markttreiben, Schlemmen und Genießen und Familienangeboten. Doch schon die Auftaktparty am Freitagabend war grandios - unterm Riesenrad.