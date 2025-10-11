weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zuckerfest in Zeitz gestartet: Freibier, Party, Riesenrad beim Zuckerfest in Zeitz: So ging es los - und wie es weitergeht

Große Party auf großer Bühne, fröhlich feiernde Besucher und über allem das Riesenrad: Der Auftakt zum Zeitzer Stadtfest war schon mal gelungen.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 11.10.2025, 10:23
Was für ein Bild am Freitagabend (10. Oktober) auf dem Zeitzer Altmarkt! Party unterm Riesenrad...
Was für ein Bild am Freitagabend (10. Oktober) auf dem Zeitzer Altmarkt! Party unterm Riesenrad... Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Es ist Zuckerfest in Zeitz! Der Samstag (11. Oktober) steht ganz im Zeichen von Musik, Show, Markttreiben, Schlemmen und Genießen und Familienangeboten. Doch schon die Auftaktparty am Freitagabend war grandios - unterm Riesenrad.