Der neu aufgestellte Margarethenverein in Bad Schmiedeberg hat einiges vor. Das Fest in diesem Jahr ist erfolgreich über die Bühne gegangen, das nächste bereits in Arbeit.

Gute Stimmung im Verein: Welche Pläne es gibt für Bad Schmiedeberg

Die Vorsitzende des Margarethenvereins am schönen Kurplatz in Bad Schmiedeberg: Steffanie Kunert

Bad Schmiedeberg/MZ. - Steffanie Kunert ist guter Dinge. Die Vorsitzende des Bad Schmiedeberger Margarethenvereins, der sich wie berichtet neu aufgestellt hat, erzählt im Gespräch mit der MZ von einer Truppe, die zusammenpasst und aktiv ist, von positiver Stimmung und diversen Plänen.