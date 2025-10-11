Mit Spaß an den Aufgaben Gute Stimmung im Verein: Welche Pläne es gibt für Bad Schmiedeberg
Der neu aufgestellte Margarethenverein in Bad Schmiedeberg hat einiges vor. Das Fest in diesem Jahr ist erfolgreich über die Bühne gegangen, das nächste bereits in Arbeit.
11.10.2025, 12:00
Bad Schmiedeberg/MZ. - Steffanie Kunert ist guter Dinge. Die Vorsitzende des Bad Schmiedeberger Margarethenvereins, der sich wie berichtet neu aufgestellt hat, erzählt im Gespräch mit der MZ von einer Truppe, die zusammenpasst und aktiv ist, von positiver Stimmung und diversen Plänen.