Theißen/MZ. - „Das Geld können wir gut gebrauchen“, sagt Mario Pacholski vom Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz (FuKs) und nimmt am Donnerstag den symbolischen Scheck mit einem herzlichen Dankeschön entgegen.

Anlässlich des 31. Geburtstages der Globus Markthalle Theißen in diesem Jahr wurde am 9. September wieder eine riesige Geburtstagstorte angeschnitten. „Bei neun Kuchenblechen kamen jede Menge Stückchen zusammen und damit 350 Euro“, strahlt Globus-Geschäftsleiterin Manuela Fränzel. „Wir freuen uns, den Zeitzer Verein unterstützen zu können.“

Das Geld kommt den Kindern in den Ferien zu Gute. In der kommenden Woche werden neun Kinder aus Zeitz, Weißenfels und Hohenmölsen jeden Tag von 9 bis 17 Uhr etwas anderes Aufregendes erleben. „Wir haben unter anderen einen Rapper und einen Breakdancer aus Leipzig zu Gast“, erzählt der Vorstandsvorsitzende des FuKs. „Diese externen Projektleiter müssen bezahlt werden. Dafür werden wir einen Teil des Geldes verwenden.“