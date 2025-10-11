Straße der Romanik Café auf der Konradsburg zeigt Bilder aus der Heimat
Der Förderkreis Konradsburg bewirtschaftet ehrenamtlich ein kleines Café auf dem Burggelände und zeigt dort eine neue Ausstellung. Gleichzeitig bereitet sich die Burg auf Halloween vor.
11.10.2025, 15:00
Ermsleben/MZ. - Im Burgcafé der Konradsburg können Gäste nicht nur Kaffee trinken und Kuchen essen, sondern auch schöne Bilder genießen: An den Wänden hängen Porträts, Landschaftsbilder, Tierdarstellungen, gemalt und gezeichnet von Steffi Schmidt und Katrin Preißing.