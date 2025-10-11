Seit gut einem Jahr ist Stefan Koschitzki als Wassermann die offizielle Symbolfigur für die Dessau-Roßlau. Wie er das Amt mit Leben füllt. Und wie es zur der Verstärkung kam.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach 35 Jahren Wiedervereinigung, so suggerieren es derzeitige Umfragen, sollen die Deutschen in Ost und West größtenteils noch immer miteinander fremdeln. Das Große ließe sich auch locker auf das Kleine übertragen, so dass man mit hoher Sicherheit auch nach 18 Jahren Fusion von Dessau und Roßlau noch mehr Trennendes als Verbindendes auf beiden Seiten der Elbe feststellen würde.